На знаменитом цветочном рынке Астрахани снесут самострои

Накануне выяснилось, что не все ларьки, палатки и даже кафе располагаются там легально. Вице-губернатор региона Денис Афанасьев вместе с новым мэром города Игорем Редькиным обратили внимание на жалобы астраханцев с улицы Бэра, где располагается тот самый известный цветочный рынок.