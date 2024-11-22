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На знаменитом цветочном рынке Астрахани снесут самострои

На знаменитом цветочном рынке Астрахани снесут самострои

Накануне выяснилось, что не все ларьки, палатки и даже кафе располагаются там легально. Вице-губернатор региона Денис Афанасьев вместе с новым мэром города Игорем Редькиным обратили внимание на жалобы астраханцев с улицы Бэра, где располагается тот самый известный цветочный рынок.

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