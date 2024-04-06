Макс Ферстаппен об Алонсо: «Для «Ред Булл» было бы странно подписывать контракт с 42-летним гонщиком»

По мнению пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена, приглашение возрастного Фернандо Алонсо из «Астон Мартин» стало бы «странным» решением.
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