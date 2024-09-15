Евросоюзу стоит ожидать массовый приток беженцев в случае отказа от поддержки Украины, заявил депутат бундестага от партии «Зеленые» Антон Хофрайтер, которого цитирует Tagesspiegel.
Евросоюзу предрекли мрачное будущее в случае отказа от Киева
Комментарии
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N
Nata
А что, немки боятся украинских конкуренток в своих борделях? Так эти "европейки" и в России вдоль дорог стоят. Это основное призвание копателей морей, независимо от гендера.
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10 час.
Eduard
Бред!
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8 час.
Eduard
Украина Европу не касается вообще.Никаких денег,никого содержать Европа не обязана вообще!
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8 час.
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