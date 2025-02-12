Уральские металлурги объединяют компетенции ИИ

ММК создал Центр компетенций искусственного интеллекта. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», созданный на ММК Центр компетенций искусственного интеллекта будет разрабатывать высокотехнологичные решения и обеспечивать масштабируемость проектов ИИ для повышения эффективности бизнеса компании.
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