Сотрудники УНК УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу провели квест «Мы – здоровое поколение!» для студентов колледжа

Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу совместно со Студенческим советом Ямальского многопрофильного колледжа организовали антинаркотический квест «Мы – здоровое поколение!».
Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу совместно со Студенческим советом Ямальского многопрофильного колледжа организовали антинаркотический квест «Мы – здоровое поколение!».
Свежие комментарии