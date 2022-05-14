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Сотрудники УНК УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу провели квест «Мы – здоровое поколение!» для студентов колледжа

Сотрудники УНК УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу провели квест «Мы – здоровое поколение!» для студентов колледжа

Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу совместно со Студенческим советом Ямальского многопрофильного колледжа организовали антинаркотический квест «Мы – здоровое поколение!».

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