МИД вызвал российского посла после нарушения воздушного пространства Республики Молдова

Министерство иностранных дел Республики Молдова объявило о вызове российского посла в Кишиневе в связи с инцидентами, произошедшими в ночь с 12 на 13 февраля, когда несколько беспилотников пересекли территорию страны.
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