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Косово и Россия перевесили. В Сербии объяснили, почему готовы отказаться от ЕС

Косово и Россия перевесили. В Сербии объяснили, почему готовы отказаться от ЕС

© РИА Новости Александар Джорович Сербию всеми способами продолжают вытеснять с территории Косово и Метохии, но страна продолжает борьбу, заявил ВН вице-премьер Александр Вулин.

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Комментарии
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Людмила Свириденко
Вучич хвостом заюлил, видимо, помощь нужна.
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5 час.
Александр Батт
Надо помогать Сербии.
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55 мин.
Игорь Василевский
В этом я вас всецело поддерживаю. Особенно в свете того, что первая мировая, в результате которой погибло 3 империи, началась именно с Балкан... Сербы, в отличии от прочих &quot;братушек&quot;, нас не предали всецело...
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13 мин.

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