Мишустин отметил успехи программы долгосрочных сбережений

В рамках стратегической сессии о развитии финансовых инструментов Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин отметил, что по итогам I квартала текущего года этой программой уже воспользовалось порядка 280 тысяч человек.
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