В Республиканской партии уверены, что Трамп сможет начать диалог с Путиным по Украине

Для этого не понадобятся посредники Кандидат в президенты США Дональд Трамп сможет начать диалог с президентом России Владимиром Путиным по урегулированию конфликта на Украине без каких-либо посредников, заявил в беседе с информационным агентством ТАСС высокопоставленный функционер Республиканской партии.