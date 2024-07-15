В Республиканской партии уверены, что Трамп сможет начать диалог с Путиным по Украине

Для этого не понадобятся посредники Кандидат в президенты США Дональд Трамп сможет начать диалог с президентом России Владимиром Путиным по урегулированию конфликта на Украине без каких-либо посредников, заявил в беседе с информационным агентством ТАСС высокопоставленный функционер Республиканской партии.
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