Украинский штаб подтвердил подлинность списка пленных на борту сбитого Ил‑76

РИАМО - 27 янв. В Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными Украины подтвердили, что 24 января должен был состояться обмен пленными, на котором киевскому режиму должны были передать 65 бойцов ВСУ, сообщает Lenta.
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