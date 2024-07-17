Конгрессвумен Салазар заявила, что Трамп благодарен Богу за спасение жизни

Бывший президент США Дональд Трамп благодарен Богу за спасение его жизни в ходе покушения. Об этом в комментарии Daily Mail заявила член палаты представителей Мария Салазар со ссылкой на близкого к Трампу человека.
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