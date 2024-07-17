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Конгрессвумен Салазар заявила, что Трамп благодарен Богу за спасение жизни

Конгрессвумен Салазар заявила, что Трамп благодарен Богу за спасение жизни

Бывший президент США Дональд Трамп благодарен Богу за спасение его жизни в ходе покушения. Об этом в комментарии Daily Mail заявила член палаты представителей Мария Салазар со ссылкой на близкого к Трампу человека.

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