Сырского обвинили в содействии России

Командующий ВСУ Александр Сырский фактически способствует действиям России, осуществляя неверные ротации, выводя опытные подразделения из районов, контролируемых Киевом, в Донецкой области, заявила депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая.
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