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Стало известно, сколько россиян получат пенсионные накопления разом

Стало известно, сколько россиян получат пенсионные накопления разом

Забрать пенсионные накопления можно несколькими способами Почти 593 тысячи россиян смогут единовременно получить свои пенсионные накопления в 2027 году.

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