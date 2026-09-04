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Татар-информ

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«Книжный поезд» с писателями прибудет в Казань 8 сентября

«Книжный поезд» с писателями прибудет в Казань 8 сентября

В Казань 8 сентября прибудет «Книжный поезд» Всероссийского литературного марафона «Книжный пояс России».

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