Telegraph: под Изюмом ликвидировали британского наемника, воевавшего в ВСУ

Воевавшего в рядах ВСУ британского наемника Кристофера Гаррета, заочно приговоренного к 14,5 года колонии строгого режима в ДНР, уничтожили недалеко от Изюма Харьковской области Украины в результате «инцидента».
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