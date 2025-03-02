Бывшая порнозвезда, встречавшаяся с Касильясом, заявила, что Фигу в то время предлагал ей провести вечер вместе

Бывшая порнозвезда Клаудия Бавель, состоявшая в отношениях с легендой «Реала» и экс-вратарем сборной Испании Икером Касильясом, заявила на телешоу, что в период их отношений другой легендарный футболист, бывший одноклубник Касильяса по «Реалу», португалец Луиш Фигу предложил ей провести вечер вместе.