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Закон, порядок, государство

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Сотрудники полиции задержали в Москве подозреваемую в мошенничестве на сумму более 1,8 млн рублей

Сотрудники полиции задержали в Москве подозреваемую в мошенничестве на сумму более 1,8 млн рублей

По имеющимся данным, заявителю позвонили якобы из государственной организации и сообщили, что ему полагается денежная выплата.

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