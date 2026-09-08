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Huawei начала продажи Mobile WiFi 6 Pro в Китае: встроенная SIM и AMOLED-экран

Huawei начала продажи Mobile WiFi 6 Pro в Китае: встроенная SIM и AMOLED-экран

Huawei начала принимать предзаказы на мобильный роутер Mobile WiFi 6 Pro. Новинка уже доступна в Китае по цене 1549 юаней (примерно 230 долларов).

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