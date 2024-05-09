⚡️В Республике Крым праздничные салюты 9 мая с привлечением воинских частей Вооруженных Сил Российской Федерации проводиться не будут Глава Крыма Сергей Аксёнов.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
⚡️В Республике Крым праздничные салюты 9 мая с привлечением воинских частей Вооруженных Сил Российской Федерации проводиться не будут Глава Крыма Сергей Аксёнов.