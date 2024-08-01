Руководителю АО «Военторг» грозит до 10 лет тюрьмы за мошенничество в особо крупном размере

Руководителю Акционерного общества «Военторг» грозит до 10 лет лишения свободы по уголовному делу, связанному с хищением бюджетных средств при исполнении государственных контрактов для нужд Минобороны России.
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