«Единый день профилактики» состоялся в образовательных организациях Октябрьского и Заельцовского районов города Новосибирска

В октябре сотрудниками подразделений Главного управления МВД России по Новосибирской области совместно с представителями аппарата Уполномоченного по правам ребенка в Новосибирской области и сотрудниками ГУФСИН России по Новосибирской области проведены профилактические лекции и беседы с учащимися школ Октябрьского и Заельцовского районов города Новосибирска.