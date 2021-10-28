«Единый день профилактики» состоялся в образовательных организациях Октябрьского и Заельцовского районов города Новосибирска

В октябре сотрудниками подразделений Главного управления МВД России по Новосибирской области совместно с представителями аппарата Уполномоченного по правам ребенка в Новосибирской области и сотрудниками ГУФСИН России по Новосибирской области проведены профилактические лекции и беседы с учащимися школ Октябрьского и Заельцовского районов города Новосибирска.
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