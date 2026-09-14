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Вэнс назвал призывы компаний к госрегулированию ИИ "троянским конем"

Вэнс назвал призывы компаний к госрегулированию ИИ "троянским конем"

www.globallookpress.com/Emily J. Higgins/White House Вице-президент США Джей Ди Вэнс считает призывы разработчиков искусственного интеллекта к государственному регулированию отрасли "троянским конем", сообщает РИА Новости 14 сентября.

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