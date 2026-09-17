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Крымская газета

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ЦИК отбил масштабную кибератаку на систему выборов

ЦИК отбил масштабную кибератаку на систему выборов

Глава ЦИК Элла Памфилова в докладе о готовности избирательной системы к старту единого дня голосования рассказала о масштабной атаке на цифровую инфраструктуру выборов.

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