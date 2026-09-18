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Аргументы и Факты

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Онищенко объяснил, почему домашние задания нужно упорядочить

Онищенко объяснил, почему домашние задания нужно упорядочить

Домашние задания помогают школьникам закреплять пройденный материал, поэтому полностью отказываться от них не следует, заявил академик РАН Геннадий Онищенко.

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