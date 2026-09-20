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Почему цены на дизель в России не растут как в других странах

Почему цены на дизель в России не растут как в других странах

Abaca Press/Sipa USA/ТАСС Мировые цены на дизельное топливо, увеличившиеся за год более чем на 30%, в ближайшие месяцы сохранятся на высоком уровне, однако это не приведет к аналогичному подорожанию в России, сообщили 20 сентября "Известиями" со ссылкой на экспертов.

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