Почему цены на дизель в России не растут как в других странах

Abaca Press/Sipa USA/ТАСС Мировые цены на дизельное топливо, увеличившиеся за год более чем на 30%, в ближайшие месяцы сохранятся на высоком уровне, однако это не приведет к аналогичному подорожанию в России, сообщили 20 сентября "Известиями" со ссылкой на экспертов.