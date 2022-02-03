Акции Meta упали более чем на 22% после публикации квартальной отчетности

НЬЮ-ЙОРК, 3 февраля. /ТАСС/. Котировки американской компании Meta на Нью-Йоркской фондовой бирже снизились почти на 22% после завершения торгов в среду после публикации квартальной отчетности со слабыми прогнозами роста и снижением чистой прибыли.