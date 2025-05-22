Хиромантия подскажет, как по линиям на руке узнать, что ждет вас в любви

На первый взгляд, линии на ладонях кажутся просто случайными складками кожи. Но стоит присмотреться — и вы обнаружите, что каждая из них может поведать нечто важное о вашей личности, судьбе и даже любовной жизни.
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