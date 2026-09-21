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MESZ Sep 21: Trendline Break Above 7796 or Pullback to 7736?

MESZ Sep 21: Trendline Break Above 7796 or Pullback to 7736?

MESZ Sep 21: Trendline Break Above 7796 or Pullback to 7736? Micro E-mini S&P 500 Index Futures (Dec 2026) CME_MINI:MESZ2026 Zhuge1iang MESZ is trading around 7,764 after a strong overnight push, but price is now approaching an important descending higher-time-frame trendline.

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