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Калужские новости

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В Калужской области большинство наркодилеров безработные мужчины 30-39 лет

В Калужской области большинство наркодилеров безработные мужчины 30-39 лет

За восемь месяцев 2026 года в Калужской области изъяли более 383 килограммов наркотиков, большинство обвиняемых — мужчины 30-39 лет без постоянного дохода.

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