В Госдуме рассказали о подготовке рассады в марте

ЮВ

Юрий Вершинин

Откуда в Госдуре могут знать о подготовке рассады? Единственная рассада, которая их интересует - это рассада конопли.Вот здесь они все профи. Во всяком случае, глядя и слушая их, складывается такое впечатление.