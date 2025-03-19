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В Госдуме рассказали о подготовке рассады в марте

В Госдуме рассказали о подготовке рассады в марте

Весна — время пробуждения природы и начала активной работы на дачных участках. О том, какие культуры стоит сеять в марте, чтобы вырастить богатый урожай, 19 марта рассказал «Известиям» депутат Госдумы от фракции «Единая Россия», председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин.

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Комментарии
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ЮВ
Юрий Вершинин
Откуда в Госдуре могут знать о подготовке рассады? Единственная рассада, которая их интересует - это рассада конопли.Вот здесь они все профи. Во всяком случае, глядя и слушая их, складывается такое впечатление.
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