Весна — время пробуждения природы и начала активной работы на дачных участках. О том, какие культуры стоит сеять в марте, чтобы вырастить богатый урожай, 19 марта рассказал «Известиям» депутат Госдумы от фракции «Единая Россия», председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин.
В Госдуме рассказали о подготовке рассады в марте
Комментарии
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ЮВ
Юрий Вершинин
Откуда в Госдуре могут знать о подготовке рассады? Единственная рассада, которая их интересует - это рассада конопли.Вот здесь они все профи. Во всяком случае, глядя и слушая их, складывается такое впечатление.
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