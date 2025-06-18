Проклятие обручального кольца: почему люди после свадьбы толстеют

БлокнотРУ Пять причин, почему 60% молодых пар после свадьбы набирают вес Что же это за проклятие обручального кольца такое? После свадьбы многие пары замечают, что их вес постепенно начинает увеличиваться.
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