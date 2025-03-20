Собянин: в Москве идет беспрецедентное обновление школ

t.me/Мэр Москвы Сергей Собянин С 2024 года в столице реализуется программа "Моя школа", в рамках которой городские власти осуществляют массовую модернизацию школьной инфраструктуры, рассказал в своем Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.
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