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Собянин: в Москве идет беспрецедентное обновление школ

Собянин: в Москве идет беспрецедентное обновление школ

t.me/Мэр Москвы Сергей Собянин С 2024 года в столице реализуется программа "Моя школа", в рамках которой городские власти осуществляют массовую модернизацию школьной инфраструктуры, рассказал в своем Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.

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