Поиск выхода и билеты в Пермь: культурная афиша декабря

Музыкальный фестиваль «Декабрьские вечера Святослава Рихтера» 1 — 25 декабря ГМИИ имени А.С. Пушкина Темой ежегодного и традиционного для Пушкинского музея и москвичей музыкального фестиваля на этот раз оказываются «Вечные и неуловимые образы Испании».