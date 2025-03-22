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Царьград

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Взрывы в Вышгороде: воздушная тревога в Киевской области Украины

Взрывы в Вышгороде: воздушная тревога в Киевской области Украины

В Вышгороде Киевской области прозвучали взрывы на фоне воздушной тревоги. По данным украинского издания, удары начались после инцидента на Крымском мосту.

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