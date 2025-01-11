Донецк. Краткому потеплению в январе радуемся не только мы, но и клещи. В прямом смысле сел мне вчера на шею нашла уже дома (утопила).
Донецк.
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Донецк. Краткому потеплению в январе радуемся не только мы, но и клещи. В прямом смысле сел мне вчера на шею нашла уже дома (утопила).
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