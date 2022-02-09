RT Russia

9 523 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Валерий Ворожищев
    А начинается с малого. Большунов финиширует с белым флагом в руках, не задумываясь о своём поступке, а потом можно "в...Юрист рассказал, ...
  • Fa
    "Российская агрессия"-это как пароль, как волшебное слово. Скажешь  его-и денежку от США или ЕС получишь. Сами - то н...Посол Ванин: влас...
  • Наталья Павлова
    Раскудахтались. Уточкин, Губерниев... Кликуши.Уткин — о ситуаци...

В Госдуме призвали дождаться официальной информации о церемонии награждения фигуристов

В Госдуме призвали дождаться официальной информации о церемонии награждения фигуристов

Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев прокомментировал информацию о причинах переноса церемонии награждения победителей в командных соревнованиях по фигурному катанию на зимней Олимпиаде 2022 года в Пекине.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх