В Госдуме призвали дождаться официальной информации о церемонии награждения фигуристов

Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев прокомментировал информацию о причинах переноса церемонии награждения победителей в командных соревнованиях по фигурному катанию на зимней Олимпиаде 2022 года в Пекине.
Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев прокомментировал информацию о причинах переноса церемонии награждения победителей в командных соревнованиях по фигурному катанию на зимней Олимпиаде 2022 года в Пекине.
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