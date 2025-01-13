Biden Calls Meta's Decision To End Fact-Checking Program "Really Shameful" Authored by Ryan Morgan via The Epoch Times, President Joe Biden has shared his disapproval at Meta’s decision to do away with its current social media fact-checking program.
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