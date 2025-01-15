Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Убийцы 19-летней студентки вышли на свободу на 15 лет раньше и поехали на СВО. «Им дали шанс»

Убийцы 19-летней студентки вышли на свободу на 15 лет раньше и поехали на СВО. «Им дали шанс»

Осужденные за убийство 19-летней студентки вышли на свободу на 15 лет раньшеУбийцы 19-летней Кристины Приходько из НовосибирскаVK Сергей Юлин и Максим Овчинников, которые в 2018 году получили 40 лет колонии строгого режима на двоих за изнасилование и убийство 19-летней студентки, вышли из колонии.

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