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Экс-директор от МВФ Можин: Запад хочет понять, как РФ преодолевает санкции

Экс-директор от МВФ Можин: Запад хочет понять, как РФ преодолевает санкции

Крупные западные страны очень хотят понять, как экономике России удается справляться с влиянием санкций, и по этой причине они могли быть заинтересованы в отправке в страну миссии Международного валютного фонда (МВФ).

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