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Женщина умерла от бешенства после укуса лисы в Волгоградской области

Женщина умерла от бешенства после укуса лисы в Волгоградской области

Волгоградская область столкнулась с резким ростом заболеваемости бешенством среди животных. За прошлый год в регионе зафиксировали рекордное количество инфицированных зверей, а также первый смертельный исход заболевания среди людей.

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