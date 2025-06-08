Женщина умерла от бешенства после укуса лисы в Волгоградской области

Волгоградская область столкнулась с резким ростом заболеваемости бешенством среди животных. За прошлый год в регионе зафиксировали рекордное количество инфицированных зверей, а также первый смертельный исход заболевания среди людей.
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