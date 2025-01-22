Депутат Свищев назвал слова Трампа об Овечкине «сигналом к IIHF»

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев в среду, 22 января, заявил, что слова президента США Дональда Трампа о хоккеисте Александре Овечкине могут быть «сигналом» в вопросе допуска российских спортсменов на зимние Олимпийские игры 2026 года.