Карло Анчелотти: «Реал» поверил в то, что я могу сделать, и я наслаждаюсь работой. Рад вернуться»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти объяснил причины возвращения в клуб. 26 апреля мадридцы сыграют с «Манчестер Сити» в полуфинале Лиги чемпионов.

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