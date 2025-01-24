Сегодня - Международный день образования

Сегодня отмечается День международного образования. Праздник был инициирован ЮНЕСКО в 2019 году, чтобы привлечь внимание общественности к значимости качественного и доступного образования для всех слоев населения.
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