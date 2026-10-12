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Царьград

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Китайский десант и возврат к истокам: чем удивляет Парижский автосалон-2026

Китайский десант и возврат к истокам: чем удивляет Парижский автосалон-2026

В Париже открылся Mondial de l'Auto 2026 — главный европейский автосалон, где развернулось противостояние западных автогигантов с китайскими конкурентами.

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