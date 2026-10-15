Президент России Владимир Путин сделал заявление об ответных ударах Армии Рф по целям на Украине. «Мы столкнулись с действиями противника против наших платформ, и Wildberries, и Ozon.
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