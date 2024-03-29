Минаков рассказал о своей мотивации вернуться в спорт

Российский боец ММА Виталий Минаков рассказал о своей мотивации возвращения в спорт. Минакову предстоит бой против британца Оли Томпсона в рамках суперсерии "Бойцовского клуба РЕН ТВ", их поединок состоится 29 марта на волейбольной арене "Динамо" в Москве.
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