Дмитриев: Сотрудничество России и США в космосе восторжествует

Сотрудничество Соединенных Штатов и России в деле исследования космоса восторжествует. Об этом заявил глава Российского фонда прямых инвестиций и спецпредставитель Президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.