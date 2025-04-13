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Дмитриев: Сотрудничество России и США в космосе восторжествует

Дмитриев: Сотрудничество России и США в космосе восторжествует

Сотрудничество Соединенных Штатов и России в деле исследования космоса восторжествует. Об этом заявил глава Российского фонда прямых инвестиций и спецпредставитель Президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

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