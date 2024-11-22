Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 728 подписчиков

Познакомили с "Орешником": Президент Владимир Путин сделал понятное заявление, которое напугало Запад

Познакомили с "Орешником": Президент Владимир Путин сделал понятное заявление, которое напугало Запад

После удара британскими ракетами по территории России, русская армия показала ракеты, которым нет равных в мире.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
АК
Амара Карпова
Адекватный ответ👍👊🙏
Ответить
16 час.

Картина дня

наверх