В посёлке Пинега приступают к строительству Дома культуры

В посёлок Пинега начали завозить материалы на строительную площадку будущего Дома культуры. На проект, реализацию которого здесь ждали больше двадцати лет, в бюджете Архангельской области заложены 245 миллионов рублей.
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