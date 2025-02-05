Агенты ФБР подали в суд из-за дел против Трампа

Несколько агентов Федерального бюро расследований (ФБР) подали в суд на Министерство юстиции США, чтобы воспрепятствовать раскрытию персональных данных сотрудников, занимавшихся расследованием дела о штурме Капитолия 6 января 2021 года и других дел против президента Дональда Трампа.